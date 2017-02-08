Глава Карелии в отставку пока не собирается

В окружении главы республики заявляют, что в Карелии «всё спокойно»

Петрозаводск, , 11:39 — REGNUM Глава Республики Карелия Александр Худилайнен не планирует досрочно уходить в отставку со своего поста и продолжает исполнение своих обязанностей в обычном режиме, говорят в его окружении.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк отрицательно ответила на вопрос о том, не намерен ли Худилайнен сложить свои полномочия. «Нет. Никаких пресс-конференций у нас не планируется, мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас всё спокойно», — сказала Кабатюк.

Как пишет газета «Ведомости», на место главы Карелии президент РФ Владимир Путин может назначить Ивана Валентика, возглавляющего Федеральное агентство лесного хозяйства и являющегося заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, в качестве кандидата рассматривался Андрей Галямов — глава управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) Карелии.

Ранее эксперты ИА REGNUM отметили, что политическая карьера Главы Карелии, очевидно, подходит к завершению. По их мнению, скорая отставка Худилайнена — лишь вопрос времени.

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Как сообщает официальный интернет-портал Республики Карелия, сегодня, 8 февраля, Александр Худилайнен встречается с делегацией Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В течение трех дней делегация СПЧ во главе с Михаилом Федотовым посетит ряд объектов в сфере здравоохранения, образования, проведет встречу с руководством и студентами Петрозаводского госуниверситета по вопросам развития волонтерства и добровольчества.

Александр Худилайнен руководит Карелией с 2012 года. До этого он был спикером Законодательного собрания Ленинградской области. Полномочия Худилайнена на посту главы республики истекают в мае 2017 года.

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