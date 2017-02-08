Доставленный в Баку блогер Лапшин помещен в СИЗО

Баку, , 11:32 — REGNUM Блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Минска в Баку, перевели из изолятора Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в СИЗО министерства юстиции. Об этом сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры страны Эльдар Султанов, сообщает агентство АПА.

По словам Султанова, блогера поместили в следственный изолятор №1 пенитенциарной службы Минюста. В настоящее время, добавил он, в отношении Лапшина проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин России Александр Лапшин был экстрадирован в Баку из Минска поздно вечером 7 февраля и передан сотрудникам СГБ Азербайджана. В декабре прошлого года 40-летний Лапшин, посетивший весной 2011 года и осенью 2012 года Нагорный Карабах, был задержан в Белоруссии. Власти Азербайджана обвиняют блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы.

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