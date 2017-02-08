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Парламент Эстонии защитил госСМИ от общественной комиссии по этике

Политика
Решено, что соответствие работы госСМи принципам честной журналистики будет по-прежнему контролировать советник по этике, нанятый в штат гостелерадио страны

Таллин, 8 февраля 2017, 11:30 — REGNUM  Парламент Эстонии отклонил предложение о создании независимого общественного органа контроля и оценки морально-этических действий государственных СМИ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на итоги большого заседания. Данный законопроект после голосования был изъят из делопроизводства.

Представляя законопроект, депутат от оппозиционной Реформистской партии Игорь Грязин напомнил, что государственные СМИ обязаны соответствовать самым высоким стандартам работы журналистов и несут особую ответственность за качество своей информации. В то же время за соответствием работы общественно-правовой телерадиокорпорации ERR высоким стандартам наблюдает советник по этике, находящийся на зарплате в этой самой корпорации.

По мнению Грязина, налицо конфликт интересов, когда работник не может критиковать своего работодателя и выступает, скорее, как его адвокат в других СМИ, комментируя те или иные случаи дезинформации или политической ангажированности работников ERR и пытаясь найти им объяснение и оправдание.

Ситуацию может исправить создание полностью независимого общественного органа контроля за соответствием госСМИ морально-этическим нормам и принципам честной журналистики. В такую комиссию должны входить люди с общественным весом и авторитетом, не связанные с журналистской деятельностью, что сделает их суждения менее профессионально ангажированными.

Депутат Игорь Грязин назвал такой орган «советом неподкупных по этике», подчеркнув, что такой совет не должен входить в штат ERR, а финансироваться отдельно. Членов совета будет утверждать министр культуры страны, а представлять их на утверждение — Общественный совет ERR. Одновременно предлагается ликвидировать должность советника по этике.

Вместе с Грязиным данное предложение выдвинули депутаты от оппозиционных партий Мадис Миллинг, Андрес Аммас и Мартин Хельме. Предложение поддержали и члены комиссии по культуре.

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