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СМИ сообщили о возможной отставке главы Карелии и о «кандидатах» на замену

Политика
В Карелии неофициально обсуждались несколько кандидатур

Петрозаводск, 8 февраля 2017, 11:30 — REGNUM  Губернатор Карелии Александр Худилайнен может быть отправлен в отставку. На его место президент РФ Владимир Путин может назначить Ивана Валентика, главу Рослесхоза, пишет газета «Ведомости».

"Ранее собеседники «Ведомостей» прочили скорую отставку как минимум пяти губернаторам. Одним из них с высокой долей вероятности станет глава Карелии Александр Худилайнен, говорят два близких к Кремлю человека», — сообщает издание.

По мнению источников, на которые ссылается издание, место Худилайнена может занять Валентик, возглавляющий Федеральное агентство лесного хозяйства и являющийся заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

По словам депутата регионального законодательного собрания (партия «Яблоко») Эмилии Слабуновой, кандидатура Валентика неофициально обсуждалась на протяжении ноября — декабря. Затем стала звучать другая фамилия: в качестве кандидата на замену нынешнему губернатору рассматривался Андрей Галямов — глава управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) Карелии.

Кроме того, строились предположения, что вместо Худилайнена будет назначен человек, близкий к одной из финансово-промышленных групп (возможно, к АФК «Система», имеющей интересы в лесной промышленности).

«Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей» про возможное назначение врио губернатора Карелии Валентика ответил, что «пока не комментирует», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля досрочно отправлен в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Читайте подробнее: Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края

7 февраля отправлен в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

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