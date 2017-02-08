«Качество прокурорского надзора в Эстонии вызывает вопросы»

Таллин, , 11:26 — REGNUM Парламент Эстонии явно поспешил с положительной оценкой общей ситуации в стране со следственной деятельностью и прокурорским надзором. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщил юрист и правозащитник Сергей Середенко, комментируя итоги заседания специальной комиссии парламента Эстонии по надзору за учреждениями безопасности.

По мнению известного правозащитника, «восторг специальной парламентской комиссии по поводу качества такой деятельности представляется явно чрезмерным». Он сообщил, что его критическое восприятие следственной деятельности и прокурорского надзора в Эстонии связано со случаями грубейших нарушений следственного протокола, а также существованием в таких действиях «серых зон».

В качестве примера Середенко привел факт «похищения» организатора шествия «Бессмертного полка» в Таллине, известного общественного деятеля и антифашиста Дмитрия Линтера со стороны Охранной полиции (Полиции безопасности КаПо) в День Победы 9 мая: «Охранная полиция допрашивала его «по другому делу» почти 12 часов, после чего ему пришлось вызывать скорую медицинскую помощь».

Правозащитник также указал на «потоки клеветы, которые льются на правозащитников и антифашистов Эстонии со страниц ежегодников Охранной полиции», при том, подчеркивает юрист, что никаких следственных действий в их отношении формально не производится, так как нет никаких возбуждённых уголовных дел: «Ситуация парадоксальная: год за годом один и тот же круг людей представляет, по мнению Охранной полиции, «угрозу конституционному строю», при этом никаких действий не предпринимается. Конечно, если не считать наружного наблюдения и фотосъемки, слежки, прослушивания телефонных разговоров и чтения переписки по электронной почте».

Середенко убежден, что логика подобной деятельности государственных органов подчинена не логике следствия, а «логике преследования», которую юрист квалифицирует как преступление против человечности, а значит, считает он, в данном случае нарушения прав человека имеют совершенно незаконный и злоумышленный характер.

Говоря об эффективности прокурорского надзора в целом, юрист и правозащитник отметил, что высоким оценкам такой работы явно противоречат многочисленные факты преследования правозащитников: «Их настолько много, что мне хватило на книгу «Преследование правозащитников в Прибалтике». Вот уже полтора месяца я добиваюсь встречи в формате «приём граждан» с главой МВД Эстонии с тем, чтобы представить ему изложенные в ней факты и выводы. Видимо, надо бы презентовать эту книгу еще и Генеральной прокуратуре».

При этом Середенко отметил, что, в отличие от «политических дел» с антифашистами и правозащитниками, дела против коррупционеров в Эстонии те же органы доводят до конца и успешно с задачей справляются: «Характерно, что в тех же ежегодниках Охранной полиции приводятся факты и успешных следственных действий, в основном, в делах по коррупции, и в последние годы можно заметить, что борьба с коррупцией в Эстонии независима от какого-либо политического заказа. Что, несомненно, можно записать в актив Охранной полиции».

Специальная комиссия парламента Эстонии по надзору за учреждениями безопасности положительно оценила ситуацию в стране со следственной деятельностью и прокурорским надзором за 2016 год. Заслушав отчет государственного генерального прокурора Лавли Перлинг, комиссия пришла к выводу, что надзор за следственной деятельностью в Эстонии по-прежнему эффективный и действенный, а основные права человека в этой сфере защищены.