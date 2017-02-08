Вашингтону советуют «вспомнить» историю Второй мировой войны

На спорные острова в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней

Пекин, , 11:24 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо «освежить в памяти» историю Второй мировой войны, говоря о спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, в Каирской декларации (1943 г) и Потсдамской декларации (1945 г) четко прописано, что официальный Токио по результатам войны был обязан передать Китаю земли, захваченные ранее.

«В 1946 г. правительство Китая с помощью США открыто и в соответствии с законом забрало острова Наньша и рифы, которые занимала Япония… — сообщил глава МИД КНР. — Впоследствии некоторые страны вокруг Китая использовали незаконные методы, чтобы занять некоторые из островов Наньша и рифы, и именно это создало так называемый спор в Южно-Китайском море».

Министр Ван И добавил, что вопросы относительно спорных островов должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем диалога и консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на спорные острова в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Прежняя администрация США более сдержанно высказывалась о политике Пекина в этом направлении, в то время как Дональд Трамп настроен более жестко по отношению к Китаю и его возрастающему влиянию в регионе.

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