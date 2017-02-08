Среда, 08 Февраля 2017 года
11:32:53 МСК

Вашингтону советуют «вспомнить» историю Второй мировой войны

Политика
На спорные острова в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней

Пекин, 8 февраля 2017, 11:24 — REGNUM  Соединенным Штатам необходимо «освежить в памяти» историю Второй мировой войны, говоря о спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, в Каирской декларации (1943 г) и Потсдамской декларации (1945 г) четко прописано, что официальный Токио по результатам войны был обязан передать Китаю земли, захваченные ранее.

«В 1946 г. правительство Китая с помощью США открыто и в соответствии с законом забрало острова Наньша и рифы, которые занимала Япония… — сообщил глава МИД КНР. — Впоследствии некоторые страны вокруг Китая использовали незаконные методы, чтобы занять некоторые из островов Наньша и рифы, и именно это создало так называемый спор в Южно-Китайском море».

Министр Ван И добавил, что вопросы относительно спорных островов должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем диалога и консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на спорные острова в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Прежняя администрация США более сдержанно высказывалась о политике Пекина в этом направлении, в то время как Дональд Трамп настроен более жестко по отношению к Китаю и его возрастающему влиянию в регионе.

Читайте также: Китай призвал США к сдержанности по вопросам спорных островов Спратли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное