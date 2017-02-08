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СБУ «не подтверждает и не опровергает» убийство «Гиви» в ДНР

Политика
Информация об убийстве Гиви пока не может быть опровергнута или подтверждена ведомством

Киев, 8 февраля 2017, 11:18 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о гибели в Донецкой Народной Республике командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви», сообщает телеканал «112 Украина».

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, информация об убийстве Гиви пока не может быть опровергнута или подтверждена ведомством. «Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить», — заявил Тандит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 8 февраля в рабочем кабинете Михаила Толстых в Донецке раздался взрыв, и начался пожар. В этот момент Гиви находился в помещении, он скончался от полученных ранений.

Власти ДНР назвали произошедшее терактом, который, предположительно, совершила группа украинских диверсантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство Гиви: Глава ДНР Захарченко созывает экстренное совещание

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