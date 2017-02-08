Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник Росреестра

Леонида Волкова, находящегося под уголовным преследованием, сменил в должности бывший заместитель руководителя Росреестра Юрий Акиньшин, который был уволен из ведомства после проверки Счётной палаты

Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии назначен полномочный представитель Чувашии при президенте РФ. Им стал уроженец Ставропольского края Юрий Акиньшин, который последние два года был советником министра экономического развития России. Соответствующий указ о назначении подписал сегодня, 8 февраля, глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В релизе, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии, отмечается, что «у Юрия Акиньшина большой опыт работы в органах власти Ставропольского края и федеральных органах власти». В ходе встречи Михаил Игнатьев «отметил, что важнейшей задачей полномочного представителя Чувашской Республики при президенте РФ является выстраивание конструктивных отношений с федеральными органами власти», говорится на официальном портале органов власти республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Юрий Акиньшин был уволен с занимаемой должности заместителя руководителя Росреестра по результатам проверки, выявившей нарушения в деятельности ведомства. Тогда сообщалось, что проверка, которую вела Счетная палата, выявила нарушения примерно на 24 млрд рублей. Виновниками были названы высокопоставленные чиновники Росреестра Сергей Сапельников и Юрий Акиньшин. После этого Сапельников, бывший хранителем гостайны, покинул пределы РФ, а Акиньшин был уволен из Росреестра.

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Напомним, предыдущий полпред Чувашии Леонид Волков был отстранён от должности 30 мая 2016 года. Бывшего члена чувашского правительства подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы. Сам Волков настаивает на том, что уголовное дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал несколько обращений президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии.

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Справка ИА REGNUM. Юрий Алексеевич Акиньшин родился в 1969 году в Грачевском районе Ставропольского края. В 1987—1989 годах проходил службу в ПВ КГБ СССР. В 1996 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2000 году — Северо-Кавказский государственный технический университет. Специальность по образованию: агрономия, юриспруденция.

В 1992—1994 годы работал инженером в филиале ОАО «Ставропольэнерго» (г.Георгиевск Ставропольского края), затем в течение семи лет — в компании «Соболь», пройдя путь от экономиста до заместителя директора по правовым вопросам. В 2002 году в течение трёх месяцев возглавлял ООО «Скин Хайд Импортс». Затем трудился начальником Пятигорского филиала государственного учреждения юстиции «Регистрационная палата Ставропольского края» Минюста РФ.

В 2004 году перешёл работать в управление Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, где работал и.о. заместителя и заместителем руководителя. В 2007—2008 годы трудился заместителем начальника управления Федеральной регистрационной службы, с ноября 2008 года по июль 2009 года возглавлял управление Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю.

Затем был назначен заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, проработав в этой должности до сентября 2013 года. По июль 2014 года временно не работал. В июле 2014 года по ноябрь 2016 года являлся советником министра экономического развития Российской Федерации.