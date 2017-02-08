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Президент ЮАР усилит свою охрану во время обращения к народу

Политика
Во время обращения к нации его будут охранять на 400 солдат больше, чем обычно

Кейптаун, 8 февраля 2017, 11:16 — REGNUM  Президент ЮАР Джейкоб Зума санкционировал увеличение своей службы безопасности на более чем 400 солдат, которые будут его охранять во время ежегодного обращения к нации, сообщает Reuters.

«Президент Джейкоб Зума санкционировал прием военнослужащих Южно-Африканских Сил национальной обороны для несения службы совместно с Южно-Африканской службой полиции при поддержании законности и порядка», — указывается в заявлении президента.

В свою очередь, главная оппозиционная партия «Демократический альянс» выпустила заявление, в котором осудило данное решение президента.

Напомним, в ЮАР в 2016 году разразился коррупционный скандал с участием президента страны Джейкоба Зума. Оппозиция обвинила его в нецелевом расходовании средств из государственной казны. Несмотря на публичные извинения президента, ситуация в стране остается напряженной.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент ЮАР извинился за нецелевую трату государственной казны

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