Среда, 08 Февраля 2017 года
11:33:33 МСК

В Самарской области в политбомонд зачислили ветеранов комсомола

Политика
В регионе опыт комсомольцев будет использован в работе с молодежью

Самара, 8 февраля 2017, 11:05 — REGNUM  При поддержке региональной власти в Самарской области началась подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ. В планах возродившихся комсомольцев — создание первичных ячеек во всех без исключения муниципалитетах, сообщает ИА REGNUM.

В Самарской области создано реготделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое Отечество», в состав которой вошли бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов. По поводу празднования 100-летия ВЛКСМ вожаки-комсомольцы уже достигли договоренности с министерствами облправительства, с администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, Союз ректоров Самарской области.

7 февраля с ветеранами ВЛКСМ провел встречу губернатор Николай Меркушкин, они предложили ему программу «Сто конкретных дел». «Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания Ленинского комсомола», — заявил глава области, заверив, что облправительство окажет необходимое содействие новой комсомольской организации.

В планах комсомольцев — создание первичных ячеек во всех без исключения муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы начнут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах — восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, конкурсы и выставки. На основе работы в архивах будут созданы документальные фильмы и написаны книги.

Губернатор подчеркнул, что в чистом виде копировать формы работы ВЛКСМ нет необходимости, и потребовал акцентировать внимание на работе с молодежью, которая не всегда конструктивно воспринимает все новое, отметили в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 100-летний юбилей ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября 2018 года.

Читайте также: В Самаре выставят молодого Ленина из воска: 100-летие Октябрьской революции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Годовщина Октябрьской революции
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное