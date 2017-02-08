В Самарской области в политбомонд зачислили ветеранов комсомола

В регионе опыт комсомольцев будет использован в работе с молодежью

Самара, , 11:05 — REGNUM При поддержке региональной власти в Самарской области началась подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ. В планах возродившихся комсомольцев — создание первичных ячеек во всех без исключения муниципалитетах, сообщает ИА REGNUM.

В Самарской области создано реготделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое Отечество», в состав которой вошли бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов. По поводу празднования 100-летия ВЛКСМ вожаки-комсомольцы уже достигли договоренности с министерствами облправительства, с администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, Союз ректоров Самарской области.

7 февраля с ветеранами ВЛКСМ провел встречу губернатор Николай Меркушкин, они предложили ему программу «Сто конкретных дел». «Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания Ленинского комсомола», — заявил глава области, заверив, что облправительство окажет необходимое содействие новой комсомольской организации.

В планах комсомольцев — создание первичных ячеек во всех без исключения муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы начнут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах — восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, конкурсы и выставки. На основе работы в архивах будут созданы документальные фильмы и написаны книги.

Губернатор подчеркнул, что в чистом виде копировать формы работы ВЛКСМ нет необходимости, и потребовал акцентировать внимание на работе с молодежью, которая не всегда конструктивно воспринимает все новое, отметили в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 100-летний юбилей ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября 2018 года.

Читайте также: В Самаре выставят молодого Ленина из воска: 100-летие Октябрьской революции