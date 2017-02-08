Должности советников губернатора Прикамья стали вакантными

Ольга Антипина и Анатолий Маховиков покинули свои посты с приходом к власти нового главы края Максима Решетникова

Пермь, , 10:57 — REGNUM В Пермском крае посты советников губернатора покинули Ольга Антипина и Анатолий Маховиков. Экс-глава краевого Минфина Ольга Антипина, являвшаяся с января 2017 года советником губернатора Пермского края, получила уведомление о прекращении трудового договора. Анатолий Маховиков, занимавший в последнее время должность советника губернатора, закончил работу в структурах краевой власти, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, Антипина возглавляла краевой Минфин с конца 2008 года. Но в результате административной реформы, инициированной в конце 2016 года, в числе министров она не оказалась. Чиновница получила должность советника теперь уже экс-губернатора Виктора Басаргина.

После отставки главы Прикамья Виктора Басаргина автоматически прекратились и полномочия его советника Маховикова. «В настоящее время я безработный», — признался он. Стоит отметить, Анатолий Маховиков возглавлял администрацию губернатора с мая 2015 года, а середине декабря 2016 года ушел в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля досрочно сняты губернаторские полномочия с Виктора Басаргина. Врио губернатора назначен Максим Решетников. Он приступил к работе с 7 февраля.

Решетников уже подписал первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя правительства Пермского края с 8 февраля 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стоит также отметить, что во время встречи с полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем Решетников сказал, что пока не планирует принимать «кардинальные решения по кадровому составу правительства края».

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