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Названы дата и цели визита главы ЦРУ в Турцию

Политика
Визит состоится в ближайшее время

Анкара, 8 февраля 2017, 10:47 — REGNUM  Глава ЦРУ Майк Помпео собирается нанести в Турцию визит. Назначена дата — 9 февраля, сообщает Anadolu.

Названа цель визита Помпео — обсуждение проблем, связанных с курдами: американский представитель и турецкие власти рассмотрят проблему курдской партии «Демократический союз» (PYD). Также темой переговоров станет вопрос организации FETO, лидером которой является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.

Уточняется, что Помпео совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы ЦРУ.

Напомним, в Анкаре Гюлена считают организатором военного мятежа, который произошёл в июле в Турции. Власти США не соглашаются выдать исламского деятеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели в ночь на 8 февраля телефонные переговоры. Одной из тем стала необходимость совместного противодействия терроризму. В ходе беседы Эрдоган призвал американского коллегу прекратить финансирование сирийских курдов.

Читайте подробнее: Трамп и Эрдоган решили сообща бороться с ИГ* в Ракке и Эль-Бабе

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: Американские флаги развеваются над позициями курдов

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