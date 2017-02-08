Среда, 08 Февраля 2017 года
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Трамп и Эрдоган решили сообща бороться с ИГ в Ракке и Эль-Бабе

Политика
Глава Белого дома назвал Турцию стратегическим партнёром
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Анкара, 8 февраля 2017, 10:30 — REGNUM  В ходе телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана было принято решение бороться с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), в городах Эль-Баб и Ракка (Сирия) сообща. Информацию предоставил источник в администрации Эрдогана, передаёт телеканал NTV.

Уточняется, что на переговорах, которые состоялись в ночь на 8 февраля, была затронута тема миграционного кризиса и создания в Сирии зоны безопасности. Также главы государств обсудили проблемы сирийских курдов. В этой связи Эрдоган обратился к Трампу с призывом не поддерживать более курдское ополчение, считающееся в Турции террористической структурой.

Также предметом переговоров стали двусторонние отношения Вашингтона и Анкары. По словам американского лидера, Соединённые Штаты считают Турцию не только союзником по НАТО, но и стратегическим партнёром.

Главы государств условились о необходимости встретиться лично. В таком формате переговоры должны состояться в ближайшее время, утверждает источник в турецкой администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры продолжались около 45 минут, беседа, по высказанным в турецких СМИ оценкам, шла «в позитивном ключе».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о поддержке Турции как стратегического партнёра США по НАТО

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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