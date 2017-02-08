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В Казахстане возобновили рейды по проверке машин с киргизскими номерами

Политика
В отношении казахстанцев, управляющих зарегистрированными в Киргизии автомобилями по доверенности, применяются меры административного характера, вплоть до конфискации транспортного средства в пользу государства

Астана, 8 февраля 2017, 10:25 — REGNUM  Власти Казахстана вновь начали проводить рейды, направленные на выявление в Алма-Ате автотранспорта, зарегистрированного в Киргизии, сообщает пресс-служба городского Департамента государственных доходов.

Цель проверок: поиск машин, которыми управляют казахстанцы по доверенности. На такие автомобили может быть наложен арест.

«Ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с киргизскими госномерами. Из них все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфискованы по решению суда в доход государства», — уточнили в департаменте.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии зарегистрированы свыше 1 млн автотранспортных средств, в том числе более 400 тыс. машин — в Бишкеке. Однако далеко не все они ездят по территории этой страны. Из-за разницы в ценах фактическими владельцами многих автомобилей являются казахстанцы, управляющие машинами по доверенности, чтобы избежать процедуры таможенного оформления и соответствующих платежей.

Согласно протоколу об условиях и переходных положениях договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС, завезенные на территорию Киргизии и прошедшие таможенное оформление до 1 января 2014 года автомобили признаются товарами ЕАЭС. Эти машины действительно могут временно ввозиться на территорию других стран-участниц союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей. Но управлять ими имеют право только лица, постоянно проживающие в Киргизии.

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