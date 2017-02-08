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Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский

Политика
Все хотят независимости, но это будет анархия, отметил парламентарий
Владимир Жириновский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 8 февраля 2017, 10:13 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он якобы предложил присоединить Белоруссию к России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

«А он (президент Белоруссии Александр Лукашенко) просит денег все больше и больше, хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — сказал Жириновский.

«Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего не предлагаю, я объясняю, что внутренние цены — для тех, кто находится в составе российского государства», — уточнил депутат Госдумы.

«Ни одно государство в мире не будет продавать товары по внутренним ценам иностранцам. А он этого не понимает. Доить Россию — давай, а независимость ему нужна. От чего? На иждивении сидят друг у друга бывший Советский Союз, все хотят быть независимыми», — рассуждает Жириновский. «Тогда города должны быть независимыми: Витебск — отдельно, Гомель — отдельно, Могилев — отдельно, Гродно, Брест и шесть республик давайте организуем. Все хотят независимости. Но это будет анархия», — предостерег Жириновский.

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