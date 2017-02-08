Расследование убийства Гиви вышло на исполнителей теракта

Донецк, , 10:07 — REGNUM Прокуратура ДНР вышла на предполагаемых убийц командира подразделения Вооружённых сил республики «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Исполнители — украинцы, члены диверсионно-разведывательной группы, передаёт телеканал НТВ.

В прокуратуре отметили, что имена исполнителей теракта известны. Они будут найдены и понесут наказание. По мнению властей ДНР, убийство Гиви и Моторолы — это «звенья одной цепи».

В ходе расследования выяснилось, что Гиви погиб в собственном кабинете в Донецке. Сначала прогремел взрыв, а затем начался пожар. Командир батальона «Сомали» находился в этот момент на рабочем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Толстых погиб в результате теракта сегодня, 8 февраля, рано утром. Командование ДНР отмечает, что гибель Гиви нужно рассматривать как «продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

Читайте также: В Донецке после убийства Гиви усилены меры безопасности — СМИ