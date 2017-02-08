Заместители глав МИД РФ и Турции проведут переговоры в Москве

«Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет с визитом в Россию 14 февраля»

Москва, , 09:58 — REGNUM Заместители глав МИД РФ и Турции проведут консультации в Москве 14 февраля 2017 г. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль.

«Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет с визитом в Россию 14 февраля», — сообщил пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января 2017 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что совместные действия Москвы и Анкары по урегулированию сирийского кризиса очень важны для достижения стабильности на Ближнем Востоке.

«Наше взаимодействие с Россией в Сирии продемонстрировало, насколько оно важно для стабилизации ситуации во всём регионе, — отметил тогда глава МИД Турции. — Россия является нашим ключевым партнёром в экономике — в туризме, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях».