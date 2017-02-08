Теракт в ДНР: убит «Гиви», командир «Сомали»

Донецк, , 09:36 — REGNUM Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Тостых погиб в результате теракта. Информацию предоставило оперативное командование ДНР, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — сообщили в командовании ДНР. В штабе ДНР подчеркнули, что гибель Гиви нужно рассматривать как «продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

Сейчас на месте ЧП ведётся оперативная работа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, после гибели командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола») от рук украинских диверсантов, Толстых начал получать угрозы в социальных сетях от украинских националистов. В октябре Гиви заявил, что не намерен покидать ДНР и продолжит свою службу.

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