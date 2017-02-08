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В Восточном ВО начались учения подразделений реактивной артиллерии

Политика
В учении принимают участие более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники
Учения реактивной артиллерии. ВВО ВС РФ
Иллюстрация: Mil.ru
Учения реактивной артиллерии. ВВО ВС РФ

Москва, 8 февраля 2017, 09:25 — REGNUM  Сегодня, 8 февраля, на полигонах Восточного военного округа (ВВО) начались тактико-специальные учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии округа. Основной целью тактико-специальных занятий является проверка слаженности действий подразделений реактивной артиллерии общевойсковых объединений ВВО, сообщили в Минобороны РФ.

На полигоны и учебно-тренировочные комплексы округа, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной области выдвинулось более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники.

В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков применения реактивной артиллерии в различной тактической обстановке.

Кроме того, будут выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», поступивших на вооружение в 2016 году.

Практические занятия в полевых условиях проходят в рамках боевой подготовки войск и направлены на повышение профессионального уровня артиллеристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения на местности по противодействию условным террористам. Основная фаза учений, приоритетной целью которых является противодействие терроризму, состоится на территории Сахалинской области. Учения продлятся до 11 февраля. Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности войск.

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