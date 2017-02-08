Максим Исаев, , 10:33 — REGNUM

Подписанный президентом США Дональдом Трампом исполнительный указ о подготовке к концу февраля плана борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке свидетельствует о том, насколько серьезной для новой администрации является проблема ликвидации этой организации. Существует ряд подходов, которые точно окажутся в докладе военного руководства США, который ляжет на стол новому главе Белого дома, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

Во-первых, предполагает автор, военное командование США может внести изменения в правила задействования боевых сил и средств, которые будут включать в себя предоставления больших тактических полномочий командованию специальных подразделений, работающих с силами безопасности Ирака, а также пилотам, обеспечивающим авиаподдержку наступающим силам. Так, летчики смогут более свободно выбирать цели для нанесения ударов по позициям боевиков, которые прежде считались запрещенными.

Несомненно, такой шаг будет сопряжен с большим риском гибели мирного населения. Однако если президент Трамп готов взять на себя такое бремя в ходе возглавляемой США операции, тогда освобождение Мосула может значительно ускориться.

Во-вторых, новая администрация может пойти на повышение числа военнослужащих в Ираке, которых на данный момент в стране насчитывается около 6 тыс. — лишь малая часть тех 150 тыс. военнослужащих, находившихся в стране в 2006—2008 годах.

Так, по данным CNN, Пентагон может направить до 12 тыс. военнослужащих в Сирию для освобождения сирийского города Ракка, объявленного боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своей столицей. В рамках такого размещения войск на острие удара будут находиться бойцы подразделений специального назначения, тогда как остальной контингент будет располагаться на окраинах захваченного города. Такой подход станет кардинальным изменением стратегии Белого дома, поскольку теперь местные силы, вроде Демократически сил Сирии, будут оказывать поддержку военным США, а не наоборот.

В-третьих, могут увеличиться поставки оружия курдам. Так, если прежде Вашингтону приходилось соблюдать необходимый баланс между сирийскими курдами и Турцией — союзником США по НАТО, позволяющим американской авиации совершать операции со своей базы ВВС Инджирлик, — то президент Трамп может не придать такого же значения дипломатическим любезностям. Он может решить, что раз курды — самая эффективная сила против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то США должны поставить им всё оружие, какое они только хотят.

Наконец, США могут вернуться к тактике F3EAD, которая заключается в нахождении и уничтожении террористов и сборе разведанных для обнаружения других. Например, обнаруживается цель, которая ликвидируется или захватывается, при этом собирается вся возможная информация. Затем эта информация проверяется на надежность. Уже после этого устанавливается, можно ли использовать полученные данные для проведения следующей операции. Так, благодаря этой тактике удалось почти полностью уничтожить «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке в 2010 году.

Поскольку Майкл Флинн — советник по вопросам национальной безопасности Трампа — принял непосредственное участие в разработке этой концепции, он может выступить за её возвращение в арсенал США. При этом основной целью в рамках нового подхода будет уничтожение командной структуры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизу вверх.

Таким образом, на фоне острой необходимости для новой администрации решить проблему исламского радикализма главнокомандующему США придется о многом подумать. В частности, стоит ли ему рискнуть негативной внутренней реакцией на размещение дополнительных военных контингентов в Ираке и Сирии или по-прежнему перекладывать борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местных союзников Белого дома.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ