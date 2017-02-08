Спайсер, не угодивший Трампу как пресс-секретарь, получит напарника — СМИ

Трамп ежедневно жалеет о том, что послушал совета Райнса Прибаса

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В Белом доме подыскивают кандидатуру на пост директора по коммуникациям, поскольку Дональд Трамп не доволен работой Шона Спайсера, совмещающего эту должность с функциями пресс-секретаря президента США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным телекомпании, Спайсер вызвал разочарование главы государства итогами первых двух недель работы новой администрации. Назначить Спайсера на две должности сразу посоветовал Трампу глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, хотя, как правило, пост директора по коммуникациям и должность пресс-секретаря занимают два разных человека.

«Прибас ратовал за Спайсера, что противоречило интуиции Трампа», — пояснили источники. Теперь, по их словам, Трамп ежедневно жалеет о том, что согласился с мнением Прибаса.

Отмечается, что Трамп хотел сделать своим пресс-секретарем Келлиэнн Конуэй, однако та не согласилась и в дальнейшем стала советником главы государства. Должность директора Белого дома по коммуникациям должен был занять бывший представитель переходной команды на тот момент избранного президента Джеймс Миллер, однако и он ответил отказом.

Что касается Спайсера, он, в частности, обвинил журналистов в намерении «приуменьшить энтузиазм» сторонников нового президента, присутствовавших на церемонии инаугурации. Он заявил, что представители СМИ распространяли заведомо неверные данные о количестве американцев, посетивших церемонию.