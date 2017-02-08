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Врио главы Бурятии прибыл в регион

Политика
8 февраля Алексея Цыденова представят депутатам Народного хурала, правительству, общественности и прессе
Алексей Цыденов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Цыденов

Улан-Удэ, 8 февраля 2017, 08:22 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 8 февраля, прибыл в Улан-Удэ.

8 февраля Цыденова представят Народному хуралу, правительству Бурятии, общественности, прессе. Также в Улан-Удэ прибыл полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, во вторник, 7 февраля, глава Бурятии Вячеслав Наговицын сообщил о том, что уходит в отставку, не дожидаясь мая, когда должен был завершиться срок его полномочий на этом посту. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Наговицына, руководившего регионом с 2077 года, и назначил врио главы республики 40-летнего заместителя министра транспорта Российской Федерации Алексея Цыденова. После этого глава государства встретился с Цыденовым и поговорил с ним о задачах на ближайшую перспективу.

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Напомним, выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года.

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