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CNN: Сенаторы США хотят усложнить процедуру снятия антироссийских санкций

Политика
Отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Российской Федерацией и гражданской войны на Украине

Вашингтон, 8 февраля 2017, 08:19 — REGNUM  Группа из шести сенаторов обеих партий США в феврале текущего года намерена представить законопроект, ужесточающий процедуру снятия антироссийских санкций администрацией США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст документа.

«Все большее число сенаторов из обеих партий США планирует усилить давление для продвижения более жестких санкций против РФ, а также потребовать, чтобы последнее слово было у Конгресса на тот случай, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ослабить ограничительные меры против страны в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный шаг сенаторов является «последним» предупреждением Капитолийского холма новой администрации США по вопросу американо-российских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Российской Федерацией и гражданской войны на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и российских компаний. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

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