Среда, 08 Февраля 2017 года
08:31:25 МСК

Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии

Политика
Европейские страны занимаются тем, что только говорят, в отличие от России

Алеппо, Сирия, 8 февраля 2017, 08:14 — REGNUM  Россия — единственная страна, которая реально борется в Сирии с терроризмом и оказывает необходимую жителям страны гуманитарную помощь, заявил в ходе поездки в Сирию глава делегации нижней палаты Федерального парламента Бельгии Филипп де Винтер, сообщает Russia Today.

По его словам, европейские страны занимаются тем, что только говорят, в отличие от России. «Россия — единственное государство, которое оказывает реальную помощь людям в Сирии и принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом и международными террористическими организациями — ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и другими», — сказал де Винтер.

Парламентарий пообещал рассказать об увиденном в Алеппо и других сирийских городах по возвращении в Бельгию. Де Винтер отметил, что бойкот Сирии необходимо прекратить, отменив санкции. «Если мы хотим прекратить массовый поток мигрантов, в том числе из Сирии, в Европу, им надо помочь на месте», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Центр по примирению передал жителям Алеппо 3,3 тонны гумпомощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Грызлов: Киев игнорирует решение об отводе тяжелых вооружений
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное