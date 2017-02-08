Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии

Европейские страны занимаются тем, что только говорят, в отличие от России

Алеппо, Сирия, , 08:14 — REGNUM Россия — единственная страна, которая реально борется в Сирии с терроризмом и оказывает необходимую жителям страны гуманитарную помощь, заявил в ходе поездки в Сирию глава делегации нижней палаты Федерального парламента Бельгии Филипп де Винтер, сообщает Russia Today.

По его словам, европейские страны занимаются тем, что только говорят, в отличие от России. «Россия — единственное государство, которое оказывает реальную помощь людям в Сирии и принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом и международными террористическими организациями — ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и другими», — сказал де Винтер.

Парламентарий пообещал рассказать об увиденном в Алеппо и других сирийских городах по возвращении в Бельгию. Де Винтер отметил, что бойкот Сирии необходимо прекратить, отменив санкции. «Если мы хотим прекратить массовый поток мигрантов, в том числе из Сирии, в Европу, им надо помочь на месте», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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