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Военное сотрудничество между США и Мексикой продолжится

Политика
Министры внутренних дел и министры обороны двух стран вскоре проведут встречи

Вашингтон, 8 февраля 2017, 08:01 — REGNUM  Высшие руководители Минобороны и МВД Мексики и США провели встречу, что свидетельствует о сохранении тесных связей между государствами, несмотря на последние сложности, вызванные предложением президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе, сообщает Reuters.

В телефонном разговоре министр внутренних дел Мигель Анхель Осорио Чонг и его коллега Джон Келли обсудили вопросы безопасности и договорились о предстоящей встрече в Мехико.

Кроме того, переговоры прошли и между министром обороны Мексики Сальвадором Сьенфуэгосом и его американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в беседе речь шла о предстоящей встрече по безопасности, к которой присоединится и Канада.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании подверг жесткой критике миграционную ситуацию на границе с Мексикой. Для решения этой проблемы он предлагал начать строительство стены между государствами. Оплачивать строительство данного объекта, по мнению Трампа, должны мексиканцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал сроки начала строительства стены на границе с Мексикой

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