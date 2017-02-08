США аннулировали визу лидеру Радикальной партии Ляшко

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом»

Киев, , 07:59 — REGNUM Соединенные Штаты Америки аннулировали 10-летнюю визу лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко, которую политик получил месяц назад. Об этом сообщил сам украинский депутат на своей странице в соцсети Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом, — написал Ляшко. — Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона».

«Беспрецедентное» решение властей США лидер Радикальной партии объяснил тем, что он «защищает национальные интересы Украины, а не Москвы или Вашингтона».

«Гуд-бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом, — добавил политик. — А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужны не визы и безвизовый режим, а работа и достойная жизнь».