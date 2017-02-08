Трамп рассказал, почему спит около пяти часов в сутки

«Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи»

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, сколько часов в сутки ему хватает для сна.

«Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи, — цитирует Трампа ТАСС. — Просыпаюсь в 5 часов утра. Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит… Я сразу вычисляю ложь».

По словам главы Белого дома, в США в настоящее время наблюдается «зашкаливающий уровень» бесчестья некоторых телеканалов и газет, публикующих «откровенные фальшивки» о президенте США.

«Возможно, все это от того, что мы располагаемся на разных полюсах», — сказал 70-летний Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на базе ВВС США Макдилл заявил, что СМИ США ведут себя «крайне бессовестно», не сообщая во многих случаях о терактах в мире в той мере, в какой о них сообщают журналисты других стран.

Читайте также: СМИ: Дональд Трамп разочарован работой пресс-секретаря Белого дома