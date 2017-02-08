Киев игнорирует предложенный ДНР план урегулирования в Донбассе

Предложения были готовы еще 4 февраля, после чего они прошли ряд согласований, в том числе с ОБСЕ

Донецк, , 07:46 — REGNUM Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) представило согласованный с ОБСЕ план урегулирования ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе, сообщает Донецкое агентство новостей.

Согласно тексту документа, предложение содержит пункт о перемирии и запрете на любые наступательные действия. «Мы подготовили свои предложения о полном прекращении огня и разведении сторон вдоль всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Предложения были готовы еще 4 февраля, после чего они прошли ряд согласований, в том числе с ОБСЕ. Также документ содержит предложение о незамедлительном и всеобъемлющем прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения и отводе запрещенных вооружений в определенные документом места хранения.

Кроме того, командование сил ДНР предлагает создать зону без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции (район Ясиноватой и Авдеевки).

Украинская сторона пока игнорирует предложения ополченцев, документ они получили. Со своей стороны первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.