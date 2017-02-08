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МИД Китая: урегулирование споров в Южно-Китайском море касается всех

Политика
Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что высказываемая им позиция является не просто позицией Китая или стран АТР, но и касается третьих стран, не вовлеченных напрямую в процесс
ВМФ Китая
Иллюстрация: Businessinsider.com
ВМФ Китая

Пекин, 8 февраля 2017, 07:38 — REGNUM  Третьи страны должны прикладывать усилия для сохранения мира и стабильности в Южно-Китайском море, заявил во вторник китайский министр иностранных дел Ван И на пресс-конференции по итогам китайско-австралийских двусторонних переговоров, сообщает 8 февраля Global Times.

Ван И заметил, что страны, напрямую вовлеченные в территориальные споры в Южно-Китайском море, вернулись «на правильный путь» решения проблемы переговорами и консультациями.

«Мы хотим отметить особую важность недавнего заявления, сделанного главой министром обороны США Джеймсом Мэттисом, где подчеркивался дипломатический путь решения территориальных споров вокруг островов в Южно-Китайском море», — заявил Ван И

Министр иностранных дел Китая также отметил, что высказываемая им позиция является не только позицией Китая или стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и касается третьих стран, не вовлеченных напрямую в процесс.

Территориальные споры в Южно-Китайском море между Китаем и рядом стран Юго-Восточной Азии длятся с конца Второй мировой войны. По мнению официальных китайских властей, они вызваны незаконными действиями США.

Кроме того, стоит отметить, что министр обороны США Джейм Мэттис на пресс-конференции в Токио высказался за урегулирование споров в Южно-Китайском море дипломатическим путем.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая советует США «освежить в памяти» историю Южно-Китайского моря

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