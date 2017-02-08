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СМИ: Пентагон может снять помещение в небоскребе Трампа Trump Tower

Политика
Аренда этажа там может обойтись оборонному ведомству в $1,5 млн в год
Trump Tower
Иллюстрация: Mixonline.hu
Trump Tower

Нью-Йорк, США, 8 февраля 2017, 07:31 — REGNUM  

Министерство обороны США планирует арендовать помещение в нью-йоркском небоскребе Трампа Trump Tower, что может стать первым случаем, когда глава Белого дома будет брать деньги с правительственного ведомства, сообщает The Washington Post.

Как отметил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Дж.Б. Бриндл, оборонное ведомство «работает по соответствующим каналам… для получения ограниченного арендованного пространства в Trump Tower».

«Пространство необходимо для размещения там персонала и оборудования, которые будут осуществлять поддержку президента США в его резиденции в здании», — указал Бриндл.

Пентагон шел на подобные шаги и с другими президентами США, в том числе оборонное ведомство получило помещение и в чикагском доме Барака Обамы, однако перспектива того, что государственное учреждение будет платить компании, находящейся в собственности главы Белого дома, вновь поднимает вопрос о схождении финансовых и политических интересов нового президента.

В Минобороне США отклонили просьбу указать, сколько точно оно планирует потрать на это пространство, однако телекомпания CNN, первой сообщившая о предстоящей сделке, приводит данные агента по недвижимости, который оценивает аренду этажа в здании Трампа в приблизительно $1,5 млн в год.

Со своей стороны бывший глава Совета Белого дома по этике Ричард Пейнтер отметил, что ему еще не приходилось слышать, чтобы президент брал деньги от Минобороны или любого другого ведомства. Вместо этого, считает он, Трамп должен предоставить оборонному ведомству помещение бесплатно, или же Пентагон может арендовать помещения поблизости от Trump Tower.

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