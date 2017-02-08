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В МИД РФ прокомментировали пересмотр Вашингтоном ядерной доктрины

Политика
Вопрос заключается в направлении пересмотра

Москва, 8 февраля 2017, 07:23 — REGNUM  В Москве надеются, что после пересмотра ядерная доктрина Соединенных Штатов будет содержать более четкие указания того, в каких ситуациях теоретически возможно применение ядерного оружия. Об этом рассказали представители МИД России, передает телерадиокомпания «Звезда».

В МИД отметили, что внесение изменений в доктринальные установки, в том числе и те, что касаются ядерного оружия — «дело совершенно нормальное», однако вопрос заключается в направлении пересмотра. В текущей доктрине США, по словам источника в МИД, возможность применения ядерных вооружений сформулирована весьма расплывчато: речь идет о ситуациях, когда «затрагиваются «жизненно важные интересы Америки».

«Это будет определять для себя администрация США, четкости никакой на этот счет нет, и этим американская доктрина разительно отличается от российской, в которой четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия», — пояснили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля начальник ВВС США генерал Дэвис Голдфин заявил о намерении новой администрации страны пересмотреть доктрину применения ядерного оружия. По его словам, внесение изменений в документ произойдет весной 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены пересмотреть свою ядерную доктрину

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