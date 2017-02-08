Наговицын перед уходом успел назначить главного лесника Бурятии

Улан-Удэ, , 06:01 — REGNUM В Бурятии новым руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) указом главы республики от 7 февраля 2017 года назначен Александр Мартынов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РАЛХ, указ вступил в силу со дня его подписания.

Как удалось выяснить, указ о назначении Мартынова подписал еще Вячеслав Наговицын, который вчера, 7 февраля, ушел в отставку с должности главы Бурятии. Временно исполняющим обязанности главы республики стал заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с прежним руководителем РАЛХ Николаем Кривошеевым был расторгнут в мае 2016 года. В правительстве региона тогда сообщили, что данное решение принято в связи с тем, что руководитель РАЛХ «не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров при наличии необходимых для этого сил и средств». Кроме того, Кривоешеев «неоднократно игнорировал выполнение принимаемых на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям решений, на заседания КЧС им предоставлялась недостоверная информация о лесных пожарах».

Справка: Александр Мартынов родился 16 августа 1959 года. После окончания вуза приступил к работе в лесной отрасли. С 2007 по 2010 год Мартынов уже был руководителем агентства лесного хозяйства. В 2010 году перешел на руководящую должность в Бурятский филиал ФГУП «Рослесинфорг». В марте 2016 года был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов Бурятии — председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия.

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