Шотландцы «почти готовы» отделиться от Великобритании — опрос

Разрыв между сторонниками и противниками независимости составляет 1%

Лондон, , 05:52 — REGNUM Идею независимости Шотландии от Великобритании поддерживает все больше шотландцев, передает Reuters 8 февраля.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному BMG, за независимость выступает уже 49% жителей Шотландии, в то время как 51% еще против.

Таким образом, после Brexit ситуация изменилась в сторону независимости — на референдуме 2014 года 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля о возможности референдума в Шотландии уже говорили шотландские парламентарии, в том числе законодатель Росс Грир, который заявил о планируемом создании рабочей группы по референдуму «в течение следующих нескольких недель».

Также сегодня корреспонденты Reuters сообщили, что к угрозе шотландского референдума премьер-министр Великобритании Тереза Мэй относится «очень серьезно» и планирует «секретную стратегию», чтобы его не допустить.

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