Трамп обвинил демократов в задержке с формированием его администрации

К исполнению своих обязанностей официально приступили пока лишь шесть сотрудников новой администрации США

Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп возложил на Демократическую партию вину за задержку с формированием его администрации.

«Это позор, что мой кабинет до сих пор не в полном составе, самая длинная подобная задержка в истории нашей страны. Обструкция со стороны демократов!», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, что на данный момент Конгресс США утвердил лишь 6 из 20 представленных кандидатов на руководящие должности в новой администрации США. К исполнению своих обязанностей приступили новые министры обороны, внутренней безопасности, транспорта и образования, а также госсекретарь и постоянный представитель США при ООН.