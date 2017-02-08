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Трамп обвинил демократов в задержке с формированием его администрации

Политика
К исполнению своих обязанностей официально приступили пока лишь шесть сотрудников новой администрации США

Вашингтон, 8 февраля 2017, 05:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп возложил на Демократическую партию вину за задержку с формированием его администрации.

«Это позор, что мой кабинет до сих пор не в полном составе, самая длинная подобная задержка в истории нашей страны. Обструкция со стороны демократов!», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, что на данный момент Конгресс США утвердил лишь 6 из 20 представленных кандидатов на руководящие должности в новой администрации США. К исполнению своих обязанностей приступили новые министры обороны, внутренней безопасности, транспорта и образования, а также госсекретарь и постоянный представитель США при ООН.

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