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Reuters: Тереза Мэй готовит «секретную стратегию» против Шотландии

Политика
Премьер-министр относится с крайней серьезностью к опасности референдума

Эдинбург, Великобритания, 8 февраля 2017, 05:11 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит «секретную стратегию», чтобы не допустить возможного референдума в Шотландии, передает Reuters 8 февраля.

По информации, которую сообщили корреспонденты шотландской газеты Courier, Мэй готовится к переговорам с «Шотландской национальной партией» по вопросам конституционной реформы и возможных уступок Шотландии со стороны Лондона.

Журналисты считают, что Мэй относится с крайней серьезностью к опасности того, что первый министр Шотландии Никола Старджен может в течение двух недель объявить новый референдум о независимости Шотландии.

Согласно референдуму, который был проведен в 2014 году, и последующим опросам, за единство с Великобританией выступает 55% жителей Шотландии. Тем не менее, на этот раз у «шотландской независимости» есть шанс — прошлый референдум проходил до решения о выходе Великобритании из ЕС, против которого выступает большая часть шотландцев.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности референдума в Шотландии 6 февраля уже сообщали соратники Старджен, в том числе законодатель Росс Грир, который заявил о планируемом создании рабочей группы по референдуму «в течение следующих нескольких недель».

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