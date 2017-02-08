Террорист из Лувра пока еще жив

Париж, , 04:54 — REGNUM Радикальный исламист, атаковавший военнослужащих возле Лувра, все еще находится в больнице, его состояние резко ухудшилось, передает Associated Press 8 февраля.

Госпитализированный, 29-летний гражданин Египта Абдулла аль-Хамами, находится под наблюдением врачей в Европейском госпитале Жоржа Помпиду в Париже. В результате инцидента исламист получил четыре огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

Тем не менее, вчера и позавчера следователям удалось допросить аль-Хамами. Прокуратура готова выдвинуть предварительные обвинения в «попытке террористического убийства» как только его состояние улучшится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Париже возле музея Лувр аль-Хамами, вооруженный холодным оружием, с криком «Аллах акбар» напал на военный патруль. Исламисту удалось ранить одного из солдат, в ответ патрульные открыли по нему огонь. Нападавший был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобороны Франции прервал свой визит из-за инцидента в Париже