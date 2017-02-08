Радикалы разгромили выставку в Киеве, посвящённую последствиям майдана

Киев, , 04:51 — REGNUM Группа неизвестных в масках разгромила выставку «Утраченная возможность» в Центре визуальной культуры в Киеве, посвящённую последствиям Евромайдана, передаёт «Громадське радио».

Сообщается, что инцидент произошёл днём 7 февраля. На выставку ворвалась группа людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, которые испортили все экспонаты.

«Они уничтожили все работы. Уничтожили даже наш обогреватель. Все это время — 5 минут пока они были в офисе — они трясли наши двери, хотели выломать. К счастью, им не удалось этого сделать», — сообщила сотрудница центра.

По её словам, нападавшие были одеты «так, как одеваются участники ультраправых группировок». Они успели скрыться до появления сотрудников полиции, которые, как сообщается, прибыли на место только через полчаса с момента их вызова.

Выставка «Утраченная возможность», автором которой выступил художник Давид Чичкан, придерживающийся левых взглядов, была посвящена войне в Донбассе и ситуации, сложившейся на Украине после Евромайдана. Автор серии работ рассматривает майдан как упущенную возможность осуществить социальную революцию в стране.