Трамп заявил о поддержке Турции как стратегического партнёра США по НАТО

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 7 февраля обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в борьбе с терроризмом, передаёт Associated Press.

«Лидеры двух стран обсудили тесные и давние отношения между Соединёнными Штатами и Турцией и выразили общую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах», — приводит агентство сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Трамп в ходе беседы также заявил о поддержке Турции в качестве стратегического партнёра и союзника США по НАТО и отметил вклад Анкары в кампанию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее издание Daily Sabbah сообщило, что телефонный разговор президентов Турции и США продлился около 45 минут и беседа проходила «в позитивном ключе». Подробностей о содержании разговора при этом не приводилось.

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