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Додон благодарен НАТО, но опасается за нейтралитет Молдавии

Политика
Молдавский президент предложил НАТО подписать соглашение о признании постоянного нейтралитета Молдавии

Брюссель, 8 февраля 2017, 03:59 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон благодарен НАТО за реализацию в республике проектов по утилизации опасных пестицидов и других программ, направленных на улучшение жизни граждан, но выражает опасения в связи с открытием в Кишиневе офиса связи НАТО. Об этом Додон заявил по итогам состоявшейся в рамках его официального визита в Брюссель встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Додон также предложил подписать соглашение с НАТО о признании постоянного нейтралитета Молдавии.

В свою очередь Геттемюллер заявила, что НАТО уважает конституцию Молдавии и не намерена ущемлять молдавский нейтралитет. По ее словам, Североатлантический альянс заинтересован в укреплении государственных институтов Молдавии и реализует различные программы, направленные на укрепление безопасности республики. Что касается офиса связи НАТО, то он, по словам Геттемюллер, является не военной базой, а дипмиссией, и такие офисы действуют на Украине, в Грузии и в России.

Ранее, напомним, премьер-министр Молдавии Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду заявили, что нейтральный статус Молдавии не нуждается в дополнительном закреплении.

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