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SCMP: китайский судья назвал президента США «врагом норм права»

Политика
Резкая критика вызвана негативными высказываниями Трампа в адрес федерального судьи Сиэтла

Пекин, 8 февраля 2017, 03:54 — REGNUM  Китайский судья назвал президента США Дональда Трампа «врагом норм права» и высказался с резкой критикой его действий, сообщает 7 февраля South China Morning Post (SCMP).

Судья Верховного народного суда КНР Хэ Фань высказался с критикой серии сообщений президента США Дональда Трампа, написанных в адрес американского федерального судьи Сиэтла Джеймса Робарта в социальной сети Twitter после того, как судья Робарт приостановил действие президентского указа о девяностодневном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских государств.

«Президент страны, считающейся самой демократической в мире, решился обвинить судью», — сказал Хэ. «Кого волнует, что у тебя в распоряжении вооруженные силы и ядерное оружие? Когда твое достоинство исчезает, ты ничем не отличаешься от обычного ничтожества», — цитирует слова судьи South China Morning Post.

Издание также отмечает, что месяц назад глава Верховного народного суда КНР Чжоу Цян проинструктировал всех главных провинциальных судей твердо противостоять «ложным западным идеалам» независимости судебной власти и разделения властей, а также предостерег от попадания «в ловушку принятия западного юридического мышления». Чжоу призвал судей отказаться от любой критики в адрес партийного руководства КПК в вопросе строительства китайского социализма.

По сведениям SCMP, многие бывшие и действующие китайские судьи высказались за отставку Чжоу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп называл решение суда Сиэтла об отмене указа о запрете на въезд в США жителям семи мусульманских стран «смехотворным», а принявшего это решение судью Джеймса Робарта «так называемым судьей», «открывающим [США] потенциальным террористам».

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