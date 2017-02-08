Среда, 08 Февраля 2017 года
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США намерены пересмотреть свою ядерную доктрину

Политика
Ядерная доктрина США будет пересмотрена в связи с модернизацией ядерного военного комплекса страны и приходом к власти новой команды

Вашингтон, 8 февраля 2017, 03:50 — REGNUM  Новая администрация США намерена пересмотреть один из главных документов, регламентирующих обороноспособность страны, — доктрину применения ядерного вооружения, сообщил на брифинге 7 февраля начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

По его словам, новая команда, отвечающая за национальную безопасность, имеет «свежий взгляд» на многие вопросы, в том числе применение ядерного оружия. Голдфин отметил, что внесение изменений в ядерную доктрину ожидается весной этого года и обусловлено, в частности, модернизацией ядерного военного комплекса США.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае своего избрания на президентский пост не исключает ядерного удара вооружённых сил США.

По его словам, такая возможность существует, потому что «есть такие государства, как Северная Корея». Трамп также добавил, что проблемой для США является устаревание ядерного потенциала страны. Российский ядерный арсенал, по его мнению, новее, чем американский, и это «серьезная угроза для США».

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