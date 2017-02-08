Глава Пентагона принес соболезнования жертвам теракта в Афганистане

В результате теракта у здания Верховного суда в Кабуле погибли не менее 20 человек

Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис провел телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта у здания Верховного суда Афганистана, передает Reuters 8 февраля.

«В свете недавних нападений, в том числе сегодняшней атаки против Верховного суда Афганистана, секретарь Мэттис выразил соболезнования жертвам и афганскому народу, а также высоко оценил неизменную приверженность президента Гани борьбе с врагом», — сообщил пресс-секретарь Пентагона, капитан Джефф Дэвис.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера террорист-смертник взорвал себя у здания Верховного суда в Кабуле. В результате теракта погибли не менее 20 человек, 48 человек получили ранения. Большая часть пострадавших — сотрудники Верховного суда.

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