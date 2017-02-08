МЧС РФ готово к реализации проекта по вывозу токсичных отходов из ПМР

Тирасполь, , 03:32 — REGNUM Россия готова оказать содействие по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям в вывозе пяти тонн аммиака с территории Тираспольского мясокомбината. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, реализация проекта по вывозу токсичных отходов обсуждалась на состоявшейся 7 февраля встрече вице-премьера Молдавии по «реинтеграции» Георгия Бэлана и главы МИД ПМР Виталия Игнатьева.

Стороны также обсудили выполнение Протокола, подписанного 3 июля 2016 года по итогам заседания «Постоянного совещания…» в Берлине. «Стороны по-прежнему рассматривают данную договоренность в качестве определенной дорожной карты, которая должна быть реализована в обозримом будущем. Большинство вопросов, которые интересуют Приднестровье, в той или иной степени отражены в этом документе, поэтому мы обменялись мнениями по проблематике автомобильного транспорта, вопросам телекоммуникаций, обсудили проблему уголовных дел», — сообщил Виталий Игнатьев.

В рамках дискуссии приднестровская сторона также подняла проблему продолжающейся практики усиленного досмотра представителей органов государственной власти Приднестровья в аэропорту Кишинева. «Политический представитель Молдовы заверил, что передаст определенный сигнал соответствующим службам, чтобы исключить повторение подобного рода недружественных шагов. Мы считаем, что любые односторонние действия ухудшают атмосферу во взаимоотношениях сторон. Необходимо придерживаться разумных отношений, основанных на отказе от любых деструктивных мер, что, кстати, отражено также в 7 пункте «Берлинского протокола», — отметил глава МИД ПМР.

В качестве одного из первоочередных вопросов в ходе встречи была затронута проблематика грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья. По словам Виталия Игнатьева, несмотря на пролонгацию соответствующего Протокольного решения, на сегодняшний день остается неурегулированным порядок импорта грузов железнодорожным транспортом для внутреннего потребления, вследствие чего «экономические агенты и железная дорога несут убытки».

«Есть определенный положительный сигнал о том, что молдавские коллеги готовы работать в этом направлении на уровне соответствующих экспертных (рабочих) групп и заинтересованы в увеличении транзита грузов по железной дороге», — отметил Виталий Игнатьев.

Кроме того стороны подтвердили готовность к проведению встречи на уровне «Постоянного совещания…» в ближайшее время. Предполагается, что такая встреча может состояться в Вене во втором квартале этого года.