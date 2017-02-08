Гагаузия пожаловалась в Совет Европы на дискриминацию со стороны Молдавии

Кишинев не соблюдает устав Конгресса местных и региональных властей СЕ и не считается со статусом Гагаузской автономии

Комрат, Молдавия, , 03:20 — REGNUM Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах обратилась в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы с обращением о дискриминационном решении правительства Молдавии в отношении Гагаузской автономии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы автономии, речь идет об отказе молдавского Кабмина поддержать законодательную инициативу, предусматривающую обязательное включение представителей органов власти автономии в состав национальной делегации для работы в Конгрессе.

Влах подчеркнула, что инициатива основывается на Уставе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. «Отрицательный отзыв на данную законодательную инициативу свидетельствует о нежелании правительства соблюдать устав авторитетной международной организации и считаться с особым правовым статусом Гагаузской автономии», — отметила башкан.

Глава автономии призвала парламент Молдавии одобрить предлагаемые законодательные поправки в Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и, тем самым, «сделать реальный шаг на пути гармонизации отношений между центральной и региональной властью».

«Принятие парламентом данной законодательной инициативы продемонстрирует неподдельное стремление центральной власти поддержать демократические процессы в Республике Молдова и способствовать развитию Гагаузской автономии», — говорится в обращении.