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Минобороны: Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 12 раз

Политика
Соглашения о примирении подписали представители пять населённых пунктов в провинциях Дамаск, Латакия и Хомс
Сирия
Beshr Abdulhadi
Сирия

Москва, 8 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  В Сирии за сутки 7 февраля подтверждено двенадцать нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Латакия, Хама и Дамаск», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Дамаск, Латакия и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной был подтверждён только один случай нарушения.

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В течение суток к режиму прекращения огня присоединились ещё пять населённых пунктов: Бахария. Дейр-Сельман и Мардж-Султан в провинции Дамаск, Бехдармо-эль-Фока в провинции Латакия и Шокатлия в провинции Хомс. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1203.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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За сутки под контроль сирийских правительственных войск перешло 26,2 квадратных километра территории. С начала текущего года освобождено в общей сложности более 1247 квадратных километров территории, от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 35 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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