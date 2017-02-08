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Советник Трампа: США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ

Политика
Дональд Трамп готов объединяться с другими странам, которые хотят уничтожить терроризм, заявила советник президента США
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Вашингтон, 8 февраля 2017, 02:35 — REGNUM  Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила готовность Дональда Трампа сотрудничать с Россией в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал CNN.

«Если мы сможем сотрудничать в разрешении мировых проблем, таких как уничтожение радикального терроризма, борьба с ИГ, тогда Дональд Трамп готов объединиться с другими странам, которые хотят того же, включая президента президента России Владимира Путина», — сообщила советник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что новая администрация США готова сотрудничать в деле борьбы против терроризма с любой страной, включая Россию.

Сам Дональд Трамп не раз говорил, что считает налаживание российско-американских отношений выгодным для США. Одним из главный направлений для взаимодействия он называл совместную борьбу с терроризмом.

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