На Гаити прошла инаугурация нового президента

Порт-о-Пренс, , 02:27 — REGNUM Новый президент Гаити Жовенель Моиз официально вступил в должность, передает Associated Press 8 февраля.

Новый глава государства, 48-летний бизнесмен, выбранный на пост главы государства в ноябре, принес присягу в парламенте Гаити. В своей инаугурационной речи Моиз пообещал жителям страны «реальные улучшения» экономики и призвал нацию к единству.

«Мы можем изменить Гаити, если мы будем работать вместе», — сказал новый президент.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Гаити в ноябре 2016 года проходили в ситуации гуманитарного кризиса, связанного с ураганом «Мэтью», разрушившим западное побережье страны. Тем не менее, голосование было признано состоявшимся, международные наблюдатели высоко оценили их проведение, хотя и посетовали, что пришло мало людей.

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