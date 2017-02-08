Global Times: Трамп не может вести с Китаем Холодную войну

Трамп находится на перепутье между принятием сложившихся реалий Юго-Восточной Азии и трансформированием региональной системы. Однако, в итоге, он придет к единственному выводу о необходимости сохранения сложных отношений с Китаем

Пекин, , 02:03 — REGNUM Следом за визитом Министра обороны США Джеймса Мэттисса в Южную Корею и Японию на прошлой неделе, вновь назначенный Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, во вторник имел телефонные разговоры с коллегами из Южной Кореи и Японии, что, вероятно знаменует собой усиление альянса США с двумя восточноазиатскими странами, что не может не привлечь внимание КНР. При этом, единственный разумный выход для США — это не конфронтация, а поддержание сложных отношений с Китаем, сообщает 7 февраля китайское издание Global Times.

По информации, поступившей из Сеула, в телефонном разговоре была затронута тема разверстки противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD, а также достигнута договоренность об укреплении союзнических отношений на высшем уровне. Кроме того, по заверениям Токио, как сообщает издание, стороны подтвердили верность пятой статье японо-американского договора о безопасности, предполагающей покрытие спорных островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку). И Мэттис, и Тиллерсон действуют в русле ранее взятых обязательств без каких-либо изменений.

Обсуждая территориальные споры, Мэттис заявил в Токио, что споры в Южно-Китайском море не могут быть решены военным путем, чем привлек серьезное внимание. Успокаивая своих союзников, Вашингтон все еще не перешел к конфронтации с Китаем, как многие предполагали ранее.

До официальной инаугурации, Трамп несколько раз своими действиями «прокусывал» Китай, что вызвало серьезную реакцию со стороны Поднебесной. Он понял, как считает газета, что реальные жесткие действия против Китая приведут к эффекту домино с серьезными последствиями, с которыми США не справиться.

Кроме того, Global Times отмечает, что Трамп еще не выработал четкой позиции ни по отношению к Китаю, ни по отношению ко всей Юго-Восточной Азии, а реакция новой администрации является инерционным продолжением политики предыдущих администраций.

Укрепление альянсов США на востоке, по мнению китайского издания, не дает ответа на главный вызов США — укрепление Китая. Трамп не может вступить с ним в конфронтацию так, как он привык действовать по отношению к СССР во времена Холодной войны в виду того, что международное сообщество не будет смотреть на это равнодушно.

Трамп находится на перепутье между принятием сложившихся реалий в Юго-Восточной Азии и трансформированием региональной системы. Однако, в итоге, утверждает газета, Трамп придет к единственному выводу о необходимости сохранения сложных отношений с Китаем.

Газета также выражает надежду, что у высшего руководства США нет недостатка понимания в том, что из себя представляет Китай как потенциальный противник. Поскольку предыдущие высказывания советника Трампа Стивена Бэннона, выставляющего ислам и Китай в качестве двух крупнейших угроз США, оказали на Китай серьезное впечатление.

Издание отмечает, что все предыдущие годы прагматические интересы США сдерживали их враждебность, при том, что национальные интересы будут и дальше играть очень важную роль в 21 веке. Поэтому Китай выражает надежду, на мирные отношения между двумя странами и надеется, что большинство американцев в этом вопросе с ним солидарны.

«Что касается Сеула и Токию, то нет ничего удивительного, в их желании решить собственные проблемы в регионе путем союзнических отношений с США», — подытожила газета.

Стоит отметить, что ежедневное издание Global Times специализируется на освещении международных событий и является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао». Газета излагает проправительственную точку зрения, однако в ряде случаев ее позиция и стиль изложения может несколько отличаться от позиции китайского официоза. В связи с чем британская газета «Гардиан» назвала её «националистической».

Напомним, что ранее китайские СМИ уже приводили мнение о том, что в итоге Трамп примет правила «мягкой игры», когда придет к пониманию о том, какую роль играет Китай в развитии экономики США. Кроме того МИД Китая также высказывался о невозможности конфликта между США и Китаем.

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