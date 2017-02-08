СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию

Ранее на этой неделе уже два губернатора в ходе пресс-конференций объявили о своей досрочной отставке

Белгород, , 01:31 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначил на утро 8 февраля срочную пресс-конференцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ожидается, что Савченко встретится с журналистами в 11 утра по московскому времени. Источник, близкий к Кремлю, подтвердил данную информацию, однако тему мероприятия назвать затруднился.

Собеседник агентства из окружения губернатора прямо не ответил на вопрос о возможной отставке Савченко, предложив дождаться пресс-конференции.

Как передавало ИА REGNUM. ранее на этой неделе уже два губернатора — глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын — в ходе пресс-конференции сообщили о своей досрочной отставке. Полномочия обоих глав регионов истекали в 2017 году.

66-летний Евгений Савченк оруководит Белгородской областью с 1993 года и является рекордсменом по нахождению у власти среди действующих глав регионов. В 2012 году он одержал победу на прямых выборах, а в текущем году его нынешний срок полномочий должен подойти к концу.