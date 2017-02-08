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В Турции уволены еще 4464 госслужащих, связанных с переворотом

Политика
В Турции уже уволены или понижены в должности более 125 тыс. государственных чиновников
Турция Турция

Анкара, 8 февраля 2017, 01:25 — REGNUM  Правительство Турции специальным указом уволило еще 4464 государственных служащих, которые могли быть связаны с попыткой переворота в июле прошлого года, передает Reuters 8 февраля.

По имеющейся информации, «более половины» уволенных чиновников являлись чиновниками Министерства образования.

Напомним, после попытки государственного переворота 15−16 июля 2016 года в Турции был введен режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым уже уволены или понижены в должности более чем 125 тыс. государственных чиновников, арестованы около 40 тыс. человек — в основном военные, судьи, полицейские, а также журналисты.

Режим чрезвычайного положения несколько раз продлялся, в очередной раз парламент проголосовал за сохранение расширенных полномочий правительства и спецслужб 3 января.

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